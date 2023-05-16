Новый Toyota Prius бросил вызов популярному спорткару Mazda на прямой (видео)

Новое поколение Toyota Prius стало быстрее и технологичнее своих предшественников. Блогеры решили выяснить, справится ли популярный гибрид с Mazda MX-5 Miata.

Блогеры устроили драг-рейсинг между гибридом Toyota Prius 2023 года и родстером Mazda MX-5 Miata третьего поколения. Видео опубликовали на YouTube-канале The Fast Lane Car.

Toyota Prius редко воспринимается автолюбителями как автомобиль для гонок. Тем не менее вышло уже пятое поколение популярного гибрида, которое сильно отличается от предшественников.

В заезде принимал участие Toyota Prius с гибридной силовой установкой на основе 2,0-литрового бензинового двигателя и электромотора суммарной мощностью 194 л.с. и 188 Нм крутящего момента. Мощность передается на передние колеса через бесступенчатую ​​трансмиссию с электронным управлением.

Mazda MX-5 Miata оснащается 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 160 л.с. и 195 Нм крутящего момента. Он работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой переключения передач.

В заезде с места Toyota Prius стартовал лучше Mazda MX-5 Miata и смог сохранить преимущество до самого финиша. Тем не менее разница оказалась незначительной.

В заезде с ходу оба авто ехали одинаково до самого финиша. Несмотря на это Mazda MX-5 Miata все же оказалась немного быстрее.

В тесте на торможение Mazda MX-5 Miata также оказалась лучше. В этом заслуга малого веса модели.

Последним стал тест на слалом. Оба автомобиля показали достойные результаты, но Mazda MX-5 Miata проехала полосу препятствий быстрее — 24,56 против 25,7 секунды.

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