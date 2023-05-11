Спорткары и кроссоверы Porsche сравнили в необычном заезде по грязи (видео)
Блогеры решили выяснить, насколько быстрый внедорожный спорткар Porsche 911 Dakar на бездорожье. Конкуренцию ему составили другие автомобили немецкого бренда.
Блогеры устроили необычный драг-рейсинг между спорткарами и кроссоверами Porsche. Гонка прошла в лесу на грунтовой дороге. Видео опубликовали на YouTube-канале Carwow.
Posche наиболее известны благодаря своим спортивным автомобилям, которые регулярно побеждают в различных гонках. Также бренд выпускает и внедорожные модели, которые не хуже гоночных авто.
В этом заезде сравнили следующие модели Porsche: 911 Dakar, 911 Carrera 4 GTS, Macan GTS, Taycan Cross Turismo 4S, Cayenne E-Hybrid и Cayenne S. Все эти автомобили сильно отличаются друг от друга.
Porsche 911 Dakar и Carrera 4 GTS оснащаются 3,0-литровым оппозитным двигателем мощностью 480 л.с. и 570 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч составляет 3,4 и 3,3 секунды соответственно.
Под капотом Porsche Macan GTS расположен 2,9-литровым двигатель V6 мощностью 440 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Кроссовер способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,3 секунды.
Porsche Taycan Cross Turismo 4S оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 571 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Электромобиль набирает первую сотню за 4,1 секунды.
Porsche Cayenne E-Hybrid оснащен гибридной силовой установкой с 3,0-литровым двигателем и электромотором суммарной мощностью 470 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,9 секунды.
Под капотом Porsche Cayenne S установлен 4,5-литровый двигатель V8 мощностью 340 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Кроссовер способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 7,2 секунды.
Блогеры устроили несколько заездов, в которых одновременно участвовали по два автомобиля. Они достойно показали себя в таком непростом испытании.Важно
Результаты заездов на 100 метров:
- Porsche 911 Dakar — (6,5 секунды).
- Porsche Cayenne E-Hybrid — (7,3 секунды).
- Porsche Macan GTS — (7,4 секунды).
- Porsche Taycan Cross Turismo 4S — (8,0 секунды).
- Porsche 911 Carrera 4 GTS — (8,2 секунды).
- Porsche Cayenne S — (8,5 секунды).
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