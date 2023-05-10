Мягкая крыша и 500 сил: Porsche показали последний спорткар с бензиновым двигателем (фото)

Заряженный спорткар отличается от стандартного авто новым кузовным обвесом и более мощным двигателем. Стоимость Porsche 718 Spyder RS начинается с 170 710 долларов.

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Porsche представили трековый спорткар с открытым верхом 718 Spyder RS. Автомобиль получил мощный двигатель и новые детали экстерьера из карбона. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Porsche 718 Spyder RS может стать последней версией модели Boxster с бензиновым двигателем. Об этом говорят тесты одноименного электрокара.

Заряженный спорткар отличается от стандартного авто новым кузовным обвесом. Капот и многие аэродинамические элементы кузова выполнены из углеродного волокна.

Сзади размещены два больших выхлопных патрубка Фото: Porsche

Porsche 718 Spyder RS получил необычную мягкую крышу, которую нужно устанавливать вручную. За спинами водителя и его пассажира расположены фиксаторы, к которым и крепится съемный верх.

Крышу можно установить только вручную Фото: Porsche

На автомобиль установили 20-дюймовые алюминиевые диски. Они гораздо легче, чем диски на стандартной модели.

Подвеска Porsche 718 Spyder RS была перенастроена для "максимального удовольствия от вождения на извилистых дорогах". Спорткар получил систему PASM (Porsche Active Suspension Management) со спортивной настройкой, которая позволяет входить в повороты еще быстрее.

Porsche 718 Spyder RS оснащен 4,0-литровым оппозитным двигателем мощностью 500 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,4 секунды. Максимальная скорость составляет 308 км/ч.

В салоне разместили спортивное рулевое колесо с обивкой Race-Tex. Для водителя и пассажира предусмотрены ковшеобразные сиденья из карбона.

В интерьере установлены ковшеобразные сиденья Фото: Porsche

Для модели доступен опциональный пакет Weissach. Он добавляет титановые выхлопные трубы, верхнюю часть приборной панели с антибликовым покрытием и другие опции.

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Стоимость Porsche 718 Spyder RS начинается с 170 710 долларов. Модель будет выпущена ограниченным тиражом, который пока не раскрывается.

Ранее Фокус рассказал, что Porsche тестируют экстремальный суперкар 911 GT2 RS (992) на гоночном треке Нюрбургринг.