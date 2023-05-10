М'який дах та 500 сил: Porsche показали останній спорткар з бензиновим двигуном (фото)

Заряджений спорткар відрізняється від стандартного авто новим кузовним обвісом і потужнішим двигуном. Вартість Porsche 718 Spyder RS починається зі 170 710 доларів.

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Porsche представили трековий спорткар з відкритим верхом 718 Spyder RS. Автомобіль отримав потужний двигун та нові деталі екстер'єру з карбону. Про це повідомили на сайті AutoEvolution.

Porsche 718 Spyder RS може стати останньою версією моделі Boxster з бензиновим двигуном. Про це говорять тести однойменного електрокара.

Заряджений спорткар відрізняється від стандартного авто новим кузовним обвісом. Капот та більшість аеродинамічних елементів кузова виконані з вуглецевого волокна.

Позаду розміщені два великі вихлопні патрубки Фото: Porsche

Porsche 718 Spyder RS отримав незвичайний м'який дах, який потрібно встановлювати вручну. За спинами водія та його пасажира розташовані фіксатори, до яких і кріпиться знімний верх.

Дах можна встановити тільки вручну Фото: Porsche

На автомобіль встановили 20-дюймові алюмінієві диски. Вони набагато легші, ніж диски на стандартній моделі.

Підвіска Porsche 718 Spyder RS була переналаштована для "максимального задоволення від керування на звивистих дорогах". Спорткар отримав систему PASM (Porsche Active Suspension Management) зі спортивним налаштуванням, яке дозволяє входити в повороти ще швидше.

Porsche 718 Spyder RS оснащений 4,0-літровим опозитним двигуном потужністю 500 к.с. і 450 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 3,4 секунди. Максимальна швидкість становить 308 км/год.

У салоні розмістили спортивне кермо з оббивкою Race-Tex. Для водія та пасажира передбачені ківшеподібні сидіння з карбону.

В інтер'єрі встановлені ківшеподібні сидіння Фото: Porsche

Для моделі доступний опціональний пакет Weissach. Він додає титанові вихлопні труби, верхню частину приладової панелі з покриттям з антивідблиском та інші опції.

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Вартість Porsche 718 Spyder RS починається зі 170 710 доларів. Модель буде випущена обмеженим тиражем, який поки що не розкривається.

Раніше Фокус розповів, що Porsche тестують екстремальний суперкар 911 GT2 RS (992) на гоночному треку Нюрбургринг.