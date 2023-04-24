Найекстремальніший Porsche 911 в історії вперше помітили під час тестів (фото)

Новий Porsche 911 GT2 RS стане найшвидшою модифікацією суперкара в історії. Вихід авто заплановано на 2026 рік.

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Porsche тестують екстремальний суперкар 911 GT2 RS (992) на треку "Нюрбургринг". Про це повідомили на сайті CarBuzz.

Лінійку Porsche 911 поповнить трековий варіант GT2 RS, який стане найшвидшою модифікацією суперкара в історії. Минуле покоління GT2 RS встановило багато рекордів.

Вихід Porsche 911 GT2 RS (992) заплановано на 2026 рік. Наразі бренд продовжує випробовувати новинку, щоб зробити її швидшою.

Новий Porsche 911 GT2 RS кине виклик найшвидшим суперкарам планети Фото: CarBuzz

Прототип зовні нагадує Porsche 911 GT3 RS. Розпізнати новинку вдалося завдяки звуку турбованого двигуна, який не встановлюється на "молодшу" версію.

Позаду помітили фальшиві вихлопні патрубки Фото: CarBuzz

На знімках видно, що трековий суперкар отримає новий кузовний обвіс. Також він отримає нові вихлопні патрубки.

Уже в стандартній комплектації запропонують карбоно-керамічні гальма. Це дозволить суперкару миттєво гальмувати перед поворотами.

Як і для попереднього покоління моделі, для нового Porsche 911 GT2 RS (992) буде доступний опціональний пакет Weissach Package. Він дозволить знизити вагу авто приблизно на 6 кг.

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Маленька революція: новий Porsche 911 стане надпотужним гібридом (фото)

Очікується, що Porsche 911 GT2 RS (992) оснастять "м'якою" гібридною силовою установкою потужністю понад 700 к.с. Вона буде заснована на 3,7-літровому турбованому опозитному двигуні від Turbo S.

Раніше Фокус розповів, що в Одесі зняли разючий Porsche 911 Turbo S Exclusive.