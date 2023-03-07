Маленька революція: новий Porsche 911 стане надпотужним гібридом (фото)

Новий Porsche 911 GT2 RS отримає гібридну установку потужністю понад 700 к. с. Він стане найшвидшою версією моделі за її історію.

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У лінійці Porsche 911 таки з'явиться гібрид. Електрифіковану силову установку отримає заряджений флагманський варіант GT2 RS. Про це стало відомо журналістам британського видання Autocar.

Джерела в німецькій компанії повідомили, що новий Porsche 911 GT2 RS з'явиться у 2026 році. Він стане фінальною версією нинішнього покоління моделі.

[ + – ] Гібридний спорткар з'явиться у 2026 році Фото: Autocar

Відомо, що Porsche 911 GT2 RS буде "м'яким" гібридом, як і гоночний спортпрототип 919. Таку силову установку вибрали завдяки її малій вазі — вона додасть всього 100 кг до маси авто.

Потужність Porsche 911 GT2 RS перевищить 700 к. с. Для кращого розподілу ваги батарею гібрида розмістять під сидіннями, а в конструкції авто побільшає карбону. Тим не менш, 61% маси все одно припадатиме на задні колеса.

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Також заявлено, що новий GT2 RS продемонструє рекордну для Porsche 911 динаміку. Розгін до 100 км/год займе менше 2,8 секунди, а максимальна швидкість перевищить 340 км/год. Крім того, спорткар намагатиметься побити рекорд кола на знаменитому автодромі Нюрбургринг. Водночас гібрид зможе проїжджати невеликі відстані на електротязі.

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