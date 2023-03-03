Новий електромобіль Porsche Taycan 2024 помітили на дорозі до прем'єри (фото)

У Швеції помітили оновлені Porsche Taycan та Taycan Sport Turismo майже без камуфляжу. Їхню прем'єру заплановано наприкінці 2023 року.

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Оновлені електромобілі Porsche Taycan та Taycan Sport Turismo помітили під час тестів на засніжених дорогах. Про це повідомили на сайті Motor1.

Porsche Taycan вперше з'явився у 2019 році. Модель все ще має попит, але їй потрібне оновлення.

Декілька електромобілів майже без камуфляжу сфотографували у Швеції. Там прототипи проходили передсерійні випробування.

Оновлені Porsche Taycan і Taycan Sport Turismo більше відрізнятимуться один від одного. Наприклад, у універсала спереду та ззаду з'являться нові сталеві накладки на бамперах.

[ + – ] Передній бампер сильно відрізнятиметься від поточної моделі Фото: Motor1.com [ + – ] Porsche Taycan та Sport Turismo отримають більше зовнішніх відмінностей Фото: Motor1.com

Також очікуються інші зміни у зовнішності моделей. Зокрема, вони отримають нові бампера, перероблену передню та задню оптику, а також оновлений інтер'єр.

Задні ліхтарі електромобілів отримають нову графіку. Дифузор стане ефективнішим.

[ + – ] Задні ліхтарі отримають нову графіку і стануть ефективнішими Фото: Motor1.com [ + – ] Задній бампер трохи змінять для моделі 2024 року Фото: Motor1.com

За чутками, нові Porsche Taycan та Taycan Sport Turismo отримають потужніші версії. Одна з модифікацій зможе похвалитися тримоторним компонуванням потужністю до 1000 к.с.

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Презентація оновлених електромобілів очікується наприкінці 2023 року. Поки що виробник доопрацьовує свої електромобілі.

Раніше Фокус розповів, що Porsche вивели на тести незвичайний прототип електромобіля Taycan із логотипом TDI.