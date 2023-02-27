Нового британського конкурента Tesla та Porsche Taycan уперше помітили на дорогах (фото)

Електрокар Lotus Type 133 досягає 5 м завдовжки та відрізняється динамічним дизайном. Модель запропонують у версіях потужністю 600 і 900 к.с.

Related video

У Швеції за полярним колом зняли новий Lotus Type 133. Великий електричний седан проходить випробування та буде презентований наприкінці цього року. Про це повідомляє видання Autocar.

[ + – ] Седан досягає приблизно 5 м у довжину Фото: Autocar

Електромобіль Lotus Type 133 розробляють разом із Geely (китайський концерн володіє британським брендом), і він надійде в продаж із 2024 року. Назву авто змінять, адже Type 133 — робоче заводське позначення. Основними конкурентами моделі стануть Tesla Model S, Porsche Taycan і Mercedes-Benz EQS. Це буде перший чотиридверний Lotus із часів моделі Carlton початку 90-х.

Важливо

Розкрито перші подробиці електромобіля Suzuki Jimny (фото)

Прототипи Lotus Type 133 закамуфльовані, але можна розглянути стрімкий силует седана із загостреним носом і розкосі діодні фари. Автомобіль досягає близько 5 м у довжину при колісній базі в 3 м. Також на даху встановлений лідар, тобто електрокар отримає автопілот.

[ + – ] Електрокар отримає версії потужністю 600 і 900 к.с. Фото: Autocar

Новий електромобіль отримає силові установки та батарею від кросовера Lotus Eletre. Це означає, що запропонують версії на 600 і 900 к.с., до того ж топовий варіант зможе розганятися до 100 км/год менш ніж за 3 с. Запас ходу перевищить 500 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Cadillac Escalade незабаром отримає електричну версію потужністю до 1000 к.с.