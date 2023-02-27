Нового британського конкурента Tesla та Porsche Taycan уперше помітили на дорогах (фото)
Електрокар Lotus Type 133 досягає 5 м завдовжки та відрізняється динамічним дизайном. Модель запропонують у версіях потужністю 600 і 900 к.с.
У Швеції за полярним колом зняли новий Lotus Type 133. Великий електричний седан проходить випробування та буде презентований наприкінці цього року. Про це повідомляє видання Autocar.
Електромобіль Lotus Type 133 розробляють разом із Geely (китайський концерн володіє британським брендом), і він надійде в продаж із 2024 року. Назву авто змінять, адже Type 133 — робоче заводське позначення. Основними конкурентами моделі стануть Tesla Model S, Porsche Taycan і Mercedes-Benz EQS. Це буде перший чотиридверний Lotus із часів моделі Carlton початку 90-х.Важливо
Прототипи Lotus Type 133 закамуфльовані, але можна розглянути стрімкий силует седана із загостреним носом і розкосі діодні фари. Автомобіль досягає близько 5 м у довжину при колісній базі в 3 м. Також на даху встановлений лідар, тобто електрокар отримає автопілот.
Новий електромобіль отримає силові установки та батарею від кросовера Lotus Eletre. Це означає, що запропонують версії на 600 і 900 к.с., до того ж топовий варіант зможе розганятися до 100 км/год менш ніж за 3 с. Запас ходу перевищить 500 км.
Раніше Фокус повідомляв, що Cadillac Escalade незабаром отримає електричну версію потужністю до 1000 к.с.