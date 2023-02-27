Новейшего британского конкурента Tesla и Porsche Taycan впервые заметили на дорогах (фото)

Электрокар Lotus Type 133 достигает 5 м в длину и отличается динамичным дизайном. Модель предложат в версиях мощностью 600 и 900 л. с.

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В Швеции за полярным кругом сняли новый Lotus Type 133. Большой электрический седан проходит испытания и будет презентован в конце нынешнего года. Об этом сообщает издание Autocar.

[ + – ] Седан достигает примерно 5 м в длину Фото: Autocar

Электромобиль Lotus Type 133 разрабатывают совместно с Geely (китайский концерн владеет британским брендом) и он поступит в продажу с 2024 года. Название авто изменят, ведь Type 133 – рабочее заводское обозначение. Основными конкурентами модели станут Tesla Model S, Porsche Taycan и Mercedes-Benz EQS. Это будет первый четырехдверный Lotus со времен модели Carlton начала 90-х.

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Прототипы Lotus Type 133 закамуфлированы, но можно разглядеть стремительный силуэт седана с заостренным "носом" и раскосые диодные фары. Авто достигает около 5 м в длину при колесной базе в 3 м. Также на крыше установлен лидар, то есть электрокар получит автопилот.

[ + – ] Электрокар получит версии мощностью 600 и 900 л. с. Фото: Autocar

Новый электромобиль получит силовые установки и батарею от кроссовера Lotus Eletre. Это значит, что предложат версии на 600 и 900 л. с., причем топовый вариант сможет разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 3 с. Запас хода превысит 500 км.

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