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Новый электромобиль Porsche Taycan 2024 заметили на дороге до премьеры (фото)

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Фото: Motor1.com | Обновленный Porsche Taycan тестировали на дорогах Швеции

В Швеции заметили обновленные Porsche Taycan и Taycan Sport Turismo почти без камуфляжа. Их премьера запланирована в конце 2023 года.

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Обновленные электромобили Porsche Taycan и Taycan Sport Turismo заметили во время тестов на заснеженных дорогах. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Porsche Taycan впервые появился в 2019 году. Модель все еще пользуется спросом, но ей требуется обновление.

Несколько электромобилей почти без камуфляжа сфотографировали в Швеции. Там прототипы проходили предсерийные испытания.

Обновленные Porsche Taycan и Taycan Sport Turismo будут больше отличаться друг от друга. Например, у универсала спереди и сзади появятся новые стальные накладки на бамперах.

Porsche Taycan 2024 Fullscreen
Передний бампер будет сильно отличаться от текущей модели
Фото: Motor1.com
Porsche Taycan Sport Turismo 2024 Fullscreen
Porsche Taycan и Sport Turismo получат больше внешних отличий
Фото: Motor1.com

Также ожидаются некоторые другие изменения во внешности моделей. В частности, они получат новые бампера, переработанную переднюю и заднюю оптику, а также обновленный интерьер.

Задние фонари электромобилей получат новую графику. Диффузор станет более эффективным.

Porsche Taycan 2024 Fullscreen
Задние фонари получат новую графику и станут эффективнее
Фото: Motor1.com
Porsche Taycan Sport Turismo 2024 Fullscreen
Задний бампер слегка изменят для модели 2024 года
Фото: Motor1.com

По слухам, новые Porsche Taycan и Taycan Sport Turismo получат более мощные версии. Одна из модификаций сможет похвастать трехмоторной компоновкой мощностью до 1000 л.с.

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Презентация обновленных электромобилей ожидается в конце 2023 года. Пока производитель дорабатывает свои электромобили.

Ранее Фокус рассказал, что Porsche вывели на тесты необычный прототип электромобиля Taycan с логотипом TDI.