Новый электромобиль Porsche Taycan 2024 заметили на дороге до премьеры (фото)
В Швеции заметили обновленные Porsche Taycan и Taycan Sport Turismo почти без камуфляжа. Их премьера запланирована в конце 2023 года.
Обновленные электромобили Porsche Taycan и Taycan Sport Turismo заметили во время тестов на заснеженных дорогах. Об этом сообщили на сайте Motor1.
Porsche Taycan впервые появился в 2019 году. Модель все еще пользуется спросом, но ей требуется обновление.
Несколько электромобилей почти без камуфляжа сфотографировали в Швеции. Там прототипы проходили предсерийные испытания.
Обновленные Porsche Taycan и Taycan Sport Turismo будут больше отличаться друг от друга. Например, у универсала спереди и сзади появятся новые стальные накладки на бамперах.
Также ожидаются некоторые другие изменения во внешности моделей. В частности, они получат новые бампера, переработанную переднюю и заднюю оптику, а также обновленный интерьер.
Задние фонари электромобилей получат новую графику. Диффузор станет более эффективным.
По слухам, новые Porsche Taycan и Taycan Sport Turismo получат более мощные версии. Одна из модификаций сможет похвастать трехмоторной компоновкой мощностью до 1000 л.с.Важно
Презентация обновленных электромобилей ожидается в конце 2023 года. Пока производитель дорабатывает свои электромобили.
Ранее Фокус рассказал, что Porsche вывели на тесты необычный прототип электромобиля Taycan с логотипом TDI.