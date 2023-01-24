Porsche тестирует новый электромобиль Taycan с логотипом дизельного двигателя (фото)

Тестовый прототип получил новые аэродинамические элементы на кузове, а также доработанную тормозную систему. Топовая версия электромобиля может превзойти модификацию Turbo S по мощности.

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Porsche вывели на тесты новый прототип электромобиля Taycan. Сзади у него заметили логотип TDI, которым концерн Volkswagen обозначает наличие турбированных дизельных двигателей. Подробности рассказали на сайте Motor1.

Новый прототип Porsche Taycan может похвастаться наличием массивного заднего антикрыла. Также у автомобиля появился каркас безопасности.

[ + – ] Porsche Taycan получит новые аэродинамические элементы на кузове Фото: Motor1.com

Porsche ранее уже ставили на свои электромобили фальшивые выхлопные патрубки, чтобы запутать фотографов, но в этот раз они пошли дальше. На крышке багажника прототипа разместили логотип TDI, а последние буквы окрашены в красный цвет, которым обозначают высокопроизводительные дизельные авто.

[ + – ] Новая версия Porsche Taycan станет самой мощной и быстрой среди всех модификаций модели Фото: Motor1.com

Значок не говорит о том, что Porsche Taycan получит гибридную версию с дизельным двигателем. Возможно, это своеобразная шутка от производителя.

У прототипа можно заметить измененные бампера и увеличенные колеса. Помимо этого его оснастили новой тормозной системой.

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Вероятнее всего, на тестах заметили самую мощную версию электромобиля. Она будет еще быстрее чем Porsche Taycan Turbo S, который располагает мощностью 751 л.с. и может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,8 секунды. Ожидается, что мощность превысит 1000 л. с.

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