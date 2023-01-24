Porsche тестує новий електромобіль Taycan із логотипом дизельного двигуна (фото)
Тестовий прототип отримав нові аеродинамічні елементи на кузові, а також допрацьовану гальмівну систему. Топова версія електромобіля може перевершити модифікацію Turbo S за потужністю.
Porsche вивели на тести новий прототип електромобіля Taycan. Ззаду у нього помітили логотип TDI, яким концерн Volkswagen означає наявність турбо дизельних двигунів. Подробиці розповіли на сайті Motor1.
Новий прототип Porsche Taycan може похвалитися наявністю потужного заднього антикрила. Також в автомобіля з'явився каркас безпеки.
Porsche раніше вже ставили на свої електромобілі фальшиві вихлопні патрубки, щоби заплутати фотографів, але цього разу вони пішли далі. На кришці багажника прототипу розмістили логотип TDI, а останні літери забарвлені у червоний колір, яким позначають високопродуктивні дизельні авто.
Піктограма не говорить про те, що Porsche Taycan отримає гібридну версію з дизельним двигуном. Можливо, це своєрідний жарт від виробника.
У прототипу можна побачити змінені бампери і збільшені колеса. Крім цього, його оснастили новою гальмівною системою.Важливо
Найімовірніше, на тестах помітили найпотужнішу версію електромобіля. Вона буде ще швидше ніж Porsche Taycan Turbo S, який має потужність 751 к. с. і може розганятись від 0 до 100 км/год за 2,8 секунди. Очікується, що потужність перевищить 1000 к. с.
Раніше Фокус писав, що Posche переведе компактний кросовер Macan на електротягу.