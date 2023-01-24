Porsche тестує новий електромобіль Taycan із логотипом дизельного двигуна (фото)

Тестовий прототип отримав нові аеродинамічні елементи на кузові, а також допрацьовану гальмівну систему. Топова версія електромобіля може перевершити модифікацію Turbo S за потужністю.

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Porsche вивели на тести новий прототип електромобіля Taycan. Ззаду у нього помітили логотип TDI, яким концерн Volkswagen означає наявність турбо дизельних двигунів. Подробиці розповіли на сайті Motor1.

Новий прототип Porsche Taycan може похвалитися наявністю потужного заднього антикрила. Також в автомобіля з'явився каркас безпеки.

[ + – ] Porsche Taycan отримає нові аеродинамічні елементи на кузові Фото: Motor1.com

Porsche раніше вже ставили на свої електромобілі фальшиві вихлопні патрубки, щоби заплутати фотографів, але цього разу вони пішли далі. На кришці багажника прототипу розмістили логотип TDI, а останні літери забарвлені у червоний колір, яким позначають високопродуктивні дизельні авто.

[ + – ] Нова версія Porsche Taycan стане найпотужнішою та найшвидшою серед усіх модифікацій моделі Фото: Motor1.com

Піктограма не говорить про те, що Porsche Taycan отримає гібридну версію з дизельним двигуном. Можливо, це своєрідний жарт від виробника.

У прототипу можна побачити змінені бампери і збільшені колеса. Крім цього, його оснастили новою гальмівною системою.

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Найімовірніше, на тестах помітили найпотужнішу версію електромобіля. Вона буде ще швидше ніж Porsche Taycan Turbo S, який має потужність 751 к. с. і може розганятись від 0 до 100 км/год за 2,8 секунди. Очікується, що потужність перевищить 1000 к. с.

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