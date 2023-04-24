Самый экстремальный Porsche 911 в истории впервые заметили во время тестов (фото)
Новый Porsche 911 GT2 RS станет самой быстрой модификацией суперкара в истории. Выход авто запланирован на 2026 год.
Porsche тестируют экстремальный суперкар 911 GT2 RS (992) на гоночном треке Нюрбургринг. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.
Линейку Porsche 911 пополнит трековый вариант GT2 RS, который станет самой быстрой модификацией суперкара в истории. Прошлое поколение GT2 RS установило множество рекордов.
Выход Porsche 911 GT2 RS (992) запланирован на 2026 год. Сейчас бренд продолжает испытывать новинку, чтобы сделать ее как можно быстрее.
Прототип внешне похож на Porsche 911 GT3 RS. Распознать новинку удалось благодаря звуку турбированного двигателя, который не устанавливается на "младшую" версию.
На снимках видно, что трековый суперкар получит новый кузовной обвес. Также он получит новые выхлопные патрубки.
Уже в стандартной комплектации предложат карбоно-керамические тормоза. Это позволит суперкару мгновенно тормозить перед поворотами.
Как и для предыдущего поколения модели, для нового Porsche 911 GT2 RS (992) будет доступен опциональный пакет Weissach Package. Он позволит снизить вес авто примерно на 6 кг.Важно
Ожидается, что Porsche 911 GT2 RS (992) оснастят "мягкой" гибридной силовой установкой мощностью более 700 л.с. Она будет основана на 3,7-литровом турбированном оппозитном двигателе от Turbo S.
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