Новий Porsche Panamera 2024 розсекретили до прем'єри (фото)

Porsche Panamera пройде фейсліфтинг слідом за Cayenne. Автомобіль зміниться зовні та всередині, а також отримає новий двигун.

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У скандинавському заполяр'ї помітили новий Porsche Panamera. Великий ліфтбек проходить фінальні тести і буде представлений цього року. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Panamera отримає новий V8 Фото: carscoops.com

Panamera оновлять за Porsche Cayenne і він стане схожим на кросовер. Хоча прототипи частково закамуфльовані, видно, що за прикладом Cayenne авто отримає фари на кшталт електромобіля Porsche Taycan. Також змінені ліхтарі, бампери та решітка радіатора.

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Салон Porsche Panamera 2024 зазнав кардинальних змін і там також з'явилися деталі від Cayenne. У нього запозичили кермо, джойстик КПП, віртуальний щиток приладів і частина кнопок. Також окремий дисплей за доплату запропонують передньому пасажиру.

Салон Porsche Panamera повністю перероблений Фото: carscoops.com

Крім того, слід очікувати змін у лінійці двигунів. Зокрема, у версії Porsche Panamera S повернуть V8: цей 4,0-літровий двигун розвиває 474 к. с. Потужність базової 3,0-літрової турбошістки збільшать до 350 к. с., а гібридної установки – до 470 к. с. Топовим залишиться 700-сильний Porsche Panamera S E-Hybrid.

Раніше Фокус повідомляв, що Porsche готують дорогий семимісний електрокросовер.

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