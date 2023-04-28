Новый Porsche Panamera 2024 рассекретили до премьеры (фото)

Porsche Panamera пройдет фейслифтинг вслед за Cayenne. Автомобиль изменится внешне и внутри, а также получит новый двигатель.

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В скандинавском заполярье заметили новый Porsche Panamera. Большой лифтбэк проходит финальные тесты и будет представлен в нынешнем году. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Panamera получит новый V8 Фото: carscoops.com

Panamera обновят вслед за Porsche Cayenne и он станет похожим на кроссовер. Хотя прототипы частично закамуфлированы, видно, что по примеру Cayenne авто получит фары в духе электромобиля Porsche Taycan. Также изменены фонари, бамперы и решетка радиатора.

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Салон Porsche Panamera 2024 претерпел более кардинальные перемены и там также появились детали от Cayenne. У него позаимствовали рулевое колесо, джойстик КПП, виртуальный щиток приборов и часть кнопок. Также отдельный дисплей за доплату предложат переднему пассажиру.

Салон Porsche Panamera полностью переделан Фото: carscoops.com

Кроме того, следует ожидать перемен в линейке двигателей. В частности, в версии Porsche Panamera S вернут V8: этот 4,0-литровый мотор развивает 474 л. с. Мощность базовой 3,0-литровой турбошестерки увеличат до 350 л. с., а гибридной установки – до 470 л. с. Топовым останется 700-сильный Porsche Panamera S E-Hybrid.

Ранее Фокус сообщал, что Porsche готовят дорогой семиместный электрокроссовер.

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