Спорткари та кросовери Porsche порівняли в незвичайному заїзді по бруду (відео)

Блогери вирішили з'ясувати, наскільки швидкий позашляховий спорткар Porsche 911 Dakar на бездоріжжі. Конкуренцію йому становили інші автомобілі німецького бренду.

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Блогери влаштували незвичайний драг-рейсинг між спорткарами та кросоверами Porsche. Перегони пройшли в лісі на ґрунтовій дорозі. Відео опублікували на YouТube-каналі Carwow.

Posche найбільш відомі завдяки своїм спортивним автомобілям, які регулярно перемагають у різних перегонах. Також бренд випускає й позашляхові моделі, які не гірші за авто для перегонових треків.

У цьому заїзді порівняли такі моделі Porsche: 911 Dakar, 911 Carrera 4 GTS, Macan GTS, Taycan Cross Turismo 4S, Cayenne E-Hybrid і Cayenne S. Усі ці автомобілі сильно відрізняються один від одного.

Porsche 911 Dakar і Carrera 4 GTS оснащуються 3,0-літровим опозитним двигуном потужністю 480 к.с. і 570 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год становить 3,4 та 3,3 секунди відповідно.

Під капотом Porsche Macan GTS розташований 2,9-літровий двигун V6 потужністю 440 к.с. і 550 Нм крутного моменту. Кросовер здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 4,3 секунди.

Porsche Taycan Cross Turismo 4S оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 571 к.с. і 650 Нм крутного моменту. Електромобіль набирає першу сотню за 4,1 секунди.

Porsche Cayenne E-Hybrid оснащений гібридною силовою установкою з 3,0-літровим двигуном і електромотором сумарною потужністю 470 к.с. і 650 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,9 секунди.

Під капотом Porsche Cayenne S встановлений 4,5-літровий двигун V8 потужністю 340 к.с. і 420 Нм крутного моменту. Кросовер здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 7,2 секунди.

Блогери влаштували кілька заїздів, у яких одночасно брали участь по два автомобілі. Вони гідно показали себе в такому непростому випробуванні.

Важливо

Електромобілі Mercedes, BMW та Porsche порівняли у заїзді по прямій (відео)

Результати заїздів на 100 метрів:

Porsche 911 Dakar — (6,5 секунди). Porsche Cayenne E-Hybrid — (7,3 секунди). Porsche Macan GTS — (7,4 секунди). Porsche Taycan Cross Turismo 4S — (8,0 секунд). Porsche 911 Carrera 4 GTS — (8,2 секунди). Porsche Cayenne S — (8,5 секунди).

Раніше Фокус писав, що Porsche представили трековий спорткар із відкритим верхом 718 Spyder RS.