Електромобілі Mercedes, BMW та Porsche порівняли у заїзді по прямій (відео)

Всі три електромобілі оснащені двома електромоторами потужністю понад 500 к.с. Лише один з них виявився переможцем у всіх заїздах.

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Блогери влаштували драг-рейсінг між електричними седанами Mercedes-AMG EQS 53, BMW i7 M70 xDrive та Porsche Taycan Turbo S. Відео опублікували на YouTube-каналі Carwow.

Німецькі автовиробники активно завойовують ринок електромобілів. Вони пропонують велику кількість не лише комфортних, а й швидких моделей.

Блогери вирішили з'ясувати, який виробник випускає найшвидші електричні седани. Для цього вибрали Mercedes-AMG EQS 53, BMW i7 M70 xDrive та Porsche Taycan Turbo S.

Mercedes-AMG EQS 53 оснащується двома електромоторами потужністю 650 к.с. і 949 Нм крутного моменту. Електромобіль важить 2580 кг.

Porsche Taycan Turbo S приводять у рух два електромотори сумарною потужністю 751 к.с. і 1050 Нм крутного моменту. Вага авто складає 2295 кг.

BMW i7 M50 xDrive оснащується двома електромоторами потужністю 537 к.с. і 745 Нм крутного моменту. Електромобіль важить 2640 кг.

У заїздах з місця впевнено перемагав Porsche Taycan Turbo S. Mercedes-AMG EQS 53 посів друге місце, а BMW i7 M50 xDrive – третє.

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У заїздах з наскоку ситуація повторилася. Більш потужний та легкий Porsche Taycan Turbo S приходив до фінішу першим.

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