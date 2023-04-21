Нову Mazda CX-90 порівняли з кросоверами BMW та Mercedes-Benz у заїзді на прямій (відео)

Кросовери непогано показали себе у перегонах, але лише один з трьох автомобілів виявився переможцем. Модель здобула перевагу не лише у заїзді з місця, а й з наскоку.

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Блогери влаштували драг-рейсинг між кросоверами Mazda CX-90, BMW X5 та Mercedes-Benz GLE. Відео опублікували на YouTube-каналі Throttle House.

Mazda CX-90 входить у преміальний сегмент повнорозмірних кросоверів і помітно більше за своїх конкурентів. Проте японський бренд подбав про те, щоб модель отримала гідні динамічні характеристики.

Нова Mazda CX-90 оснащена 3,3-літровим шестициліндровим турбованим двигуном потужністю 340 к.с. і 500 Нм крутного моменту. Вага кросовера складає 2224 кг.

Під капотом BMW X5 встановлений 3,0-літровий турбований шестициліндровий двигун який видає потужність 335 к.с. і 450 Нм крутного моменту. Автомобіль важить 2210 кг.

Mercedes-Benz GLE оснащений 3,0-літровим шестициліндровим турбованим двигуном потужністю 362 к.с. і 500 Нм крутного моменту. Вага авто складає 2274 кг.

У заїзді з місця Mazda CX-90 залишилася позаду конкурентів. Першим фінішував BMW X5, а Mercedes-Benz GLE посів друге місце.

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У заїзді з наскоку ситуація повторилася, попри те, що Mazda CX-90 все ж таки вдалося сильно скоротити відставання. Проте BMW X5 знову підтвердив звання найшвидшого кросовера серед трійки претендентів.

Раніше Фокус писав, що блогери порівняли в заїзді по прямій три трирядні позашляховики — Ford Expedition, Toyota Sequoia і GMC Yukon.