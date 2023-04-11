Великі позашляховики Ford, Toyota й GMC порівняли в заїзді по прямій (відео)

Преміальні позашляховики виявилися гідними суперниками в перегонах на прямій. Два заїзди показали різні результати, тож визначити переможця важко.

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Блогери порівняли в заїзді по прямій три трирядні позашляховики — Ford Expedition, Toyota Sequoia та GMC Yukon. Відео опублікували на YouTube каналі Sam CarLegion.

Водії обирають ці позашляховики за просторий інтер'єр і непогані позашляхові якості. Тепер настав час з'ясувати, яка модель швидша.

Ford Expedition оснащений 3,5-літровим турбованим двигуном V6 потужністю 440 к.с. і 691 Нм крутного моменту. Вага автомобіля складає 2704 кг.

Рухає Toyota Sequoia гібридна силова установка з 3,4-літровим турбованим двигуном V6 і електромотором, які генерують потужність 437 к.с. і 790 Нм крутного моменту. Модель важить 2803 кг.

GMC Yukon оснащений 6,2-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 420 к.с. і 624 Нм крутного моменту. Вага автомобіля складає 2643 кг.

GMC Yukon стартував у заїзді з місця краще за своїх конкурентів. Проте Ford Expedition зміг випередити решту позашляховиків перед фінішем.

Час проходження чверті милі Ford Expedition становив 13,9 секунди. GMC Yukon показав час 14,6 секунди, а Toyota Sequoia — 14,9 секунди.

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У заїзді з наскоку ситуація дуже змінилася. Toyota Sequoia фінішував першим, а друге місце посів GMC Yukon. Ford Expedition зайняв останню позицію в цій спробі.

Раніше Фокус розповів, що блогери влаштували драг-рейсинг між трьома спорткарами Toyota з різних поколінь, щоб визначити найшвидшу модель.