Большие внедорожники Ford, Toyota и GMC сравнили в заезде по прямой (видео)

Премиальные внедорожники оказались достойными соперниками в гонке на прямой. Два заезда показали разные результаты, поэтому определить победителя трудно.

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Блогеры сравнили в заезде по прямой три трехрядных внедорожника — Ford Expedition, Toyota Sequoia и GMC Yukon. Видео опубликовали на YouTube-канале Sam CarLegion.

Водители выбирают эти внедорожники за просторный интерьер и неплохие внедорожные качества. Теперь же пришло время выяснить, какая модель быстрее.

Ford Expedition оснащен 3,5-литровым турбированным двигателем V6 мощностью 440 л.с. и 691 Нм крутящего момента. Вес автомобиля составляет 2704 кг.

В движение Toyota Sequoia приводит гибридная силовая установка с 3,4-литровым турбированным двигателем V6 и электромотором, которые генерируют мощность 437 л.с. и 790 Нм крутящего момента. Модель весит 2803 кг.

GMC Yukon оснащен 6,2-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 420 л.с. и 624 Нм крутящего момента. Вес автомобиля составляет 2643 кг.

GMC Yukon стартовал в заезде с места лучше своих конкурентом. Тем не менее Ford Expedition смог опередить остальные внедорожники перед финишем.

Время прохождения четверти мили Ford Expedition составило 13,9 секунды. GMC Yukon показал время 14,6 секунды, а Toyota Sequoia — 14,9 секунды.

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В заезде с ходу ситуация сильно изменилась. Toyota Sequoia финишировал первым, а второе место занял GMC Yukon. Ford Expedition занял последнюю позицию в этой гонке.

Ранее Фокус рассказал, что блогеры устроили драг-рейсинг между тремя спорткарами Toyota из разных поколений, чтобы определить самую быструю модель.