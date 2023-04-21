Новую Mazda CX-90 сравнили с кроссоверами BMW и Mercedes-Benz в заезде на прямой (видео)

Кроссоверы неплохо показали себя в гонке, но только один из трех автомобилей оказался победителем. Модель одержала преимущество не только в заезде с места, но и с ходу.

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Блогеры устроили драг-рейсинг между кроссоверами Mazda CX-90, BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. Видео опубликовали на YouTube-канале Throttle House.

Mazda CX-90 входит в премиальный сегмент полноразмерных кроссоверов и заметно больше своих конкурентов. Тем не менее японский бренд позаботился о том, чтобы модель получила достойные динамические характеристики.

Новая Mazda CX-90 оснащена 3,3-литровым шестицилиндровым турбированным двигателем мощностью 340 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Вес кроссовера составляет 2224 кг.

Под капотом BMW X5 установлен 3,0-литровый шестицилиндровый турбированный двигатель, который выдает мощность 335 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Автомобиль весит 2210 кг.

Mercedes-Benz GLE оснащен 3,0-литровым шестицилиндровым турбированным двигателем мощностью 362 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Вес авто составляет 2274 кг.

В заезде с места Mazda CX-90 осталась позади конкурентов. Первым финишировал BMW X5, а Mercedes-Benz GLE занял второе место.

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В заезде с ходу ситуация повторилась, несмотря на то, что Mazda CX-90 все же удалось сильно сократить отставание. Тем не менее BMW X5 снова подтвердил звание самого быстрого кроссовера среди тройки претендентов.

Ранее Фокус писал, что блогеры сравнили в заезде по прямой три трехрядных внедорожника — Ford Expedition, Toyota Sequoia и GMC Yukon.