Старый Nissan Patrol обогнал 1000-сильный суперкар Ferrari в гонке по прямой (видео)

Внедорожник Nissan Patrol оказался серьезным соперником для итальянского суперкара. Результат этого заезда оказался удивительным.

Related video

Блогеры сравнили в драг-рейсинге гибридный суперкар Ferrari SF90 Stradale и 3000-сильный внедорожник Nissan Patrol. Видео опубликовали на YouTube-канале Carwow.

Итальянский суперкар Ferrari SF90 Stradale является одним из самых технологичных и быстрых автомобилей в истории бренда. В этот раз его сравнили не с прямым конкурентом, а большим внедорожником.

Обычно Nissan Patrol используют на бездорожье, где авто отлично справляется с самыми сложными препятствиями. Этот же экземпляр является мировым рекордсменом по максимальной скорости в своем классе.

Важно

Гроза суперкаров: старый Nissan Patrol стал самым быстрым внедорожником в мире (фото)

Ferrari SF90 Stradale оснащается гибридной силовой установкой на основе 4,0-литрового турбированного двигателя V8 и трех электромоторов суммарной мощностью 1000 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 2,5 секунды, а максимальная скорость составляет 340 км/ч.

Под капотом тюнингованного Nissan Patrol от ателье F Performance установлен 3,8-литровый турбированный двигатель V6 от суперкара GT-R мощностью 3000 л.с. и 3500 Нм крутящего момента. Он может развивать скорость свыше 370 км/ч.

В заезде с ходу Ferrari SF90 Stradale сперва вырвался вперед, но уже спустя несколько секунд Nissan Patrol уверенно обогнал итальянский суперкар. Разница в скорости оказалась колоссальной и внедорожник финишировал первым.

Ранее Фокус рассказал, что блогеры сравнили в заезде по прямой три трехрядных внедорожника — Ford Expedition, Toyota Sequoia и GMC Yukon.