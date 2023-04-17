Старий Nissan Patrol обігнав 1000-сильний суперкар Ferrari у гонці по прямій (відео)

Позашляховик Nissan Patrol виявився серйозним суперником для італійського суперкара. Результат цього заїзду виявився дивовижним.

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Блогери порівняли у драг-рейсингу гібридний суперкар Ferrari SF90 Stradale та 3000-сильний позашляховик Nissan Patrol. Відео опублікували на Youtube-каналі Carwow.

Італійський суперкар Ferrari SF90 Stradale є одним з найтехнологічніших і найшвидших автомобілів в історії бренду. На цей раз його порівняли не з прямим конкурентом, а з великим позашляховиком.

Зазвичай Nissan Patrol використовують на бездоріжжі, де авто чудово справляється з найскладнішими перешкодами. Цей екземпляр є світовим рекордсменом по максимальній швидкості у своєму класі.

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Ferrari SF90 Stradale оснащується гібридною силовою установкою на основі 4,0-літрового турбованого двигуна V8 та трьох електромоторів сумарною потужністю 1000 к.с. і 800 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 2,5 секунди, а максимальна швидкість становить 340 км/год.

Під капотом тюнінгованого Nissan Patrol від ательє F Performance встановлений 3,8-літровий турбований двигун V6 від суперкара GT-R потужністю 3000 к.с. і 3500 Нм крутного моменту. Він може розвивати швидкість понад 370 км/год.

У заїзді з наскоку Ferrari SF90 Stradale спершу вирвався вперед, але вже через кілька секунд Nissan Patrol упевнено випередив італійський суперкар. Різниця у швидкості виявилася колосальною та позашляховик фінішував першим.

Раніше Фокус розповів, що блогери порівняли в заїзді по прямій три трирядні позашляховики — Ford Expedition, Toyota Sequoia і GMC Yukon.