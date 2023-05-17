Спорткары Toyota сравинили с внедорожным мотоциклом на прямой (видео)

Toyota GR Supra и GR Yaris являются очень быстрыми автомобилями, но их соперником является мотоцикл, который побеждал в ралли "Дакар". Эта гонка оказалась захватывающей и непредсказуемой.

Блогеры устроили драг-рейсинг со спортивными автомобилями Toyota GR Supra и GR Yaris против внедорожного мотоцикла. Видео опубликовали на YouTube-канале Carwow.

Toyota GR Supra и GR Yaris входят в линейку спортивного подразделения Toyota Gazoo Racing и являются самыми быстрыми моделями японского бренда. Блогеры решили выяснить, справятся ли они с мотоциклом GASGAS RX 450F, который побеждал в ралли "Дакар".

Toyota GR Supra оснащается 3,0-литровым турбированным рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 387 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Вес авто составляет 1502 кг.

Под капотом Toyota GR Yaris расположен 1,6-литровый турбированный трехцилиндровый двигатель мощностью 264 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Хэтчбек весит всего 1280 кг.

GASGAS RX 450F оснащается одноцилиндровым двигателем объемом 450 куб мощностью 72 л.с. и 150 Нм крутящего момента. Вес мотоцикла составляет 150 кг.

Сперва с мотоциклом сразилась Toyota GR Yaris. Хэтчбек уверенно стартовал, но GASGAS RX 450F быстро вырвался вперед, оставив автомобиль позади.

Toyota GR Supra попыталась отстоять честь автомобилей в этой гонке, но попытка оказалась неудачной. Задний привод не позволил спорткару быстро стартовать.

Чтобы уровнять шансы на победу, блогеры решили изменить правила следующего заезда. Мотоцикл будет ехать по песку, а Toyota GR Supra — по дороге.

В итоге спорткар все же смог одержать победу в этой гонке. Тем не менее GASGAS RX 450F все же доказал, что автомобилям трудно ехать так же быстро, как и мотоциклам.

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