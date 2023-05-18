Восстание машин: автопилот Tesla проигнорировал пешехода прямо на переходе (видео)

Среди пользователей возникли споры о том, правильно ли поступила система полного автономного вождения Tesla. По законам штата Калифорния автомобили всегда должны уступать пешеходам.

Автопилот электромобилей Tesla часто называют одним из самых продвинутых в мире, но даже он допускает ошибки. В этот раз система проигнорировала человека, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Видео опубликовали в Twitter.

На видео попал процесс работы бета-версии системы полного автономного вождения Tesla. Судя по всему, технология все еще нуждается в доработках.

Ролик был записан на одной из улиц Сан-Франциско. На видео женщина собиралась переходить дорогу по пешеходному переходу. Автопилот заметил пешехода, но все равно продолжил движение по своей траектории.

Интересно то, что владелец Twitter-аккаунта, на котором был выложен ролик, стал защищать систему полного автономного вождения. По его словам, водители в больших городах обычно ездят именно так.

Многие пользователи все же считают, что автопилот должен был затормозить перед пешеходным переходом. В штате Калифорния такой маневр считается грубым нарушением ПДД.

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