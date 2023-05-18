Названы самые надежные и экономные современные кроссоверы (фото)
Эксперты назвали двух- и трехрядные кроссоверы с высоким уровнем надежности и низким расходом топлива. Также эти модели отличаются высокой практичностью и богатым оснащением.
Американские эксперты назвали самые надежные и экономные среднеразмерные кроссоверы 2023 года. Все эти модели доступны на рынке США. Рейтинг опубликовали на сайте Consumer Reports.
Эксперты провели масштабное исследование, в котором изучили новые среднеразмерные кроссоверы. Они выяснили, какие модели расходуют меньше всего топлива и насколько они надежны.
Рейтинг разделен на две категории — двух- и трехрядные кроссоверы. За надежность и экономность автомобилям присуждается оценка по 100-бальной шкале.
Самые надежные и экономные двухрядные кроссоверы 2023 года:
- Hyundai Santa Fe Hybrid — 88 баллов.
- BMW X5 — 87 баллов.
- Lexus RX Hybrid — 86 баллов.
- Lexus RX — 81 балл.
- Subaru Outback — 80 баллов.
- Toyota Venza — 80 баллов.
- Ford Edge — 78 баллов.
- Honda Passport — 76 баллов.
- Nissan Murano — 74 балла.
- Hyundai Santa Fe — 73 балла.
- Porsche Cayenne — 70 баллов.
- Volkswagen Atlas Cross Sport — 68 баллов.
Самые надежные и экономные трехрядные кроссоверы 2023 года:
- Kia Telluride — 87 баллов.
- Toyota Highlander Hybrid — 86 баллов.
- Toyota Highlander — 80 баллов.
- Hyundai Palisade — 80 баллов.
- Subaru Ascent — 76 баллов.
- Kia Sorento Hybrid — 75 баллов.
- Mazda CX-9 — 74 балла.
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