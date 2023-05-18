Honda вывела на европейский рынок бюджетный электроскутер за 1000 евро (видео)

Электроскутер Honda EM1 e оснащен мотором на 2,3 л. с. и может развить 45 км/ч. Его запас хода составляет 48 км, а батарея выполнена быстросъемной.

В Европе появилась новая Honda EM1 e. Легкий электроскутер будут продавать по цене от 985 до 1050 евро. Подробности новой модели раскрыли на официальном сайте японского бренда.

Запас хода скутера составляет 48 км Фото: Honda

Мопед Honda EM1 e – первая электрическая модель марки для европейского рынка. В линейке Honda есть и другие дешевые электроскутеры, однако они представлены в странах Азии и Африки.

Масса скутера составляет 95 кг Фото: Honda

Новая Honda EM1 e – компактный двухместный электроскутер со сдержанным дизайном. Его снаряженная масса с батареей составляет 95 кг.

Мопед Honda разгоняется до 45 км/ч Фото: Honda

Электроскутер Honda оснащен задним мотором-колесом мощностью 2,3 л. с. (1,7 кВт), а его максимальная скорость составляет 45 км/ч. Передний тормоз дисковый, а задний – барабанный.

Компактная батарея емкостью 29,4 А∙ч обеспечивает запас хода в 48 км. Она быстросъемная и может заряжаться в домашних условиях за 6 часов, а ее ресурс составляет 2500 циклов зарядки-разрядки.

Электрический мопед Honda EM1 e предлагают в белом, сером и черном цветах. Оснащение включает диодную оптику, USB-разъем, 3,3-литровый отсек для поклажи под сиденьем и небольшой задний багажник с креплением для сумок и боксов.

Ранее Фокус сообщал, что Honda презентовала недорогой электрокроссовер для Европы.

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