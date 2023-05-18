Honda вывела на европейский рынок бюджетный электроскутер за 1000 евро (видео)
Электроскутер Honda EM1 e оснащен мотором на 2,3 л. с. и может развить 45 км/ч. Его запас хода составляет 48 км, а батарея выполнена быстросъемной.
В Европе появилась новая Honda EM1 e. Легкий электроскутер будут продавать по цене от 985 до 1050 евро. Подробности новой модели раскрыли на официальном сайте японского бренда.
Мопед Honda EM1 e – первая электрическая модель марки для европейского рынка. В линейке Honda есть и другие дешевые электроскутеры, однако они представлены в странах Азии и Африки.
Новая Honda EM1 e – компактный двухместный электроскутер со сдержанным дизайном. Его снаряженная масса с батареей составляет 95 кг.
Электроскутер Honda оснащен задним мотором-колесом мощностью 2,3 л. с. (1,7 кВт), а его максимальная скорость составляет 45 км/ч. Передний тормоз дисковый, а задний – барабанный.
Компактная батарея емкостью 29,4 А∙ч обеспечивает запас хода в 48 км. Она быстросъемная и может заряжаться в домашних условиях за 6 часов, а ее ресурс составляет 2500 циклов зарядки-разрядки.
Электрический мопед Honda EM1 e предлагают в белом, сером и черном цветах. Оснащение включает диодную оптику, USB-разъем, 3,3-литровый отсек для поклажи под сиденьем и небольшой задний багажник с креплением для сумок и боксов.
Ранее Фокус сообщал, что Honda презентовала недорогой электрокроссовер для Европы.
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