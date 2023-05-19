Volkswagen продал свой завод в России и окончательно покинул рынок

Volkswagen продал свои акции ООО "Фольксваген Груп Рус" предприятию ООО "Арт-Финанс". Теперь немецкий бренд полностью покинул российский рынок.

Volkswagen продал свой завод в российском городе Калуга и долю своих местных дочерних компаний. Споры с российскими властями по поводу сделки длились несколько месяцев. Об этом рассказали на сайте бренда.

Volkswagen продал свои акции ООО "Фольксваген Груп Рус" предприятию ООО "Арт-Финанс", которое поддерживается дилерской группой "Авилон". Сделка также включала производственные мощности концерна в Калуге.

Подробности о сумме сделки не раскрываются. Тем не менее источники заявили, что она составила 138 млн долларов.

К слову, завод Volkswagen в Калуге приостановил свою работу с марта 2022 года. Причиной стало полномасштабное военное вторжение РФ в Украину.

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Завод в Калуге имеет производственную мощность 225 000 автомобилей в год. На предприятии работают более 4 000 сотрудников.

Ранее Фокус сообщал, что в России продолжают стремительно дорожать автомобильные запчасти из-за запрета на импорт.

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