Больше прозрачности: в Украине внесут изменения в экзамены на водительские права

В Украине собираются улучшить процесс сдачи экзаменов на водительские права. Все нововведения будут утверждены уже до конца 2023 года.

Министерство внутренних дел Украины анонсировало изменения в экзамены на получение водительских удостоверений. Об этом сообщили на сайте ведомства.

МВД намерены сделать процесс получения водительских прав более прозрачным. Все будущие водители будут иметь равные условия при сдаче экзаменов.

Главным приоритетом является исключение фактора влияния экзаменаторов или посторонних лиц на результаты экзаменов. Также в МВД планируют расширить инструменты для обжалования результатов.

В будущем талон предварительной записи на практический экзамен можно будет получить через сайт ГСЦ МВД. Сейчас это можно сделать только в терминале в помещении.

Ученики смогут оспорить результаты экзаменов в течение 30 дней. Сейчас этот срок составляет всего 3 дня.

Во время сдачи практического экзамена в авто категории В будет по два видеорегистратора и камера с углом обзора внутри на 360°. В классах по сдаче теоретических экзаменов установят по 4 камеры видеонаблюдения.

Во время действия военного положения во время упражнений на площадке возле сервисного центра МВД нужно будет ездить только по установленным маршрутам. В остальном процесс сдачи теоретических и практических экзаменов останется прежним. Все изменения произойдут уже до конца этого года.

Ранее Фокус рассказал, что в Украине предложили обязать украинцев менять водительское удостоверение каждые 10-15 лет.