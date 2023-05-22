В США из-за черепахи произошло массовое ДТП с несколькими автомобилями (видео)

Черепаха переходила дорогу и один из водителей решил пропустить ее. Из-за этого грузовик, который ехал сзади, не успел вовремя затормозить и протаранил несколько других автомобилей.

Во Флориде несколько автомобилей столкнулись на трассе после того, как один из водителей вызвал цепную реакцию. Он пытался пропустить черепаху, которая переходила дорогу. Об этом сообщили на сайте Motor1.

На видео видно, как черный пикап остановился на левой полосе, чтобы пропустить черепаху. Водитель грузовика, который ехал сзади, не успел вовремя затормозить и столкнулся с несколькими автомобилями.

Полицейские поделились, что в ДТП нет пострадавших. Они обратились к водителям и напомнили, что попытка помочь животным может обернуться катастрофой. Поэтому в подобных случаях нужно оценивать все риски.

Не стоит останавливаться на скоростной трассе. Такие действия значительно повышают шанс возникновения ДТП.

Черепаха не пострадала в результате ДТП. К счастью, водитель грузовика смог объехать ее. Теперь водителям поврежденных автомобилей придется посетить автомастерскую.

Ранее Фокус рассказал, что в США агрессивный водитель стал виновником крупного ДТП, намеренно протаранив четыре других автомобиля.