Дорожная ярость: агрессивный американец на Ford Mustang намеренно таранил машины (видео)

Молодой американец на Ford Mustang устроил ДТП, а затем начал таранить проезжающие мимо машины. Теперь его ждет суд.

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Агрессивный водитель стал виновником крупного ДТП в США. Американец намеренно врезался в четыре автомобиля. Об этом идет речь в сюжете канала KTLA5.

Инцидент имел место на оживленной магистрали в Лос-Анджелесе. 22-летний Сет Поинт на своем Ford Mustang врезался в едущий впереди кроссовер Infiniti QX60.

Агрессивный американец ждет суда Фото: скриншот / YouTube

Водитель Mustang однозначно был виновником ДТП, ведь отвлекся на телефон и не соблюдал безопасную дистанцию. Однако вместо того, чтобы остановить авто и дождаться полиции, он сдал назад и врезался в пикап.

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Затем разъяренный Сет Поинт снова протаранил Infiniti, а также проезжающий по встречной полосе Porsche Boxster и грузовик, пытавшийся заблокировать Ford Mustang. В конце концов он остановился, но отказался покидать авто. Свидетели утверждали, что у него не было признаков алкогольного опьянения, но он выглядел нервным.

В ДТП серьезно повреждены пять автомобилей, но, к счастью, обошлось без серьезных травм. Прибывшая на место инцидента полиция арестовала Сета Поинта, но затем выпустила под залог в 30 000 долларов. 25 мая дело о нападении на людей будут рассматривать в суде.

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