Дорожня лють: агресивний американець на Ford Mustang навмисне таранив машини (відео)

Молодий американець на Ford Mustang влаштував ДТП, а потім почав таранити машини, що проїжджали повз. Тепер на нього чекає суд.

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Агресивний водій став винуватцем великої ДТП у США. Американець навмисно врізався у чотири автомобілі. Про це йдеться у сюжеті каналу KTLA5.

Інцидент стався на жвавій магістралі в Лос-Анджелесі. 22-річний Сет Поінт на своєму Ford Mustang врізався в кросовер Infiniti QX60, що їхав попереду.

Агресивний американець чекає на суд Фото: скриншот / YouTube

Водій Mustang однозначно був винуватцем ДТП, адже відволікся на телефон і не дотримувався безпечної дистанції. Однак замість того, щоб зупинити авто та дочекатися поліції, він здав назад і врізався у пікап.

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Потім розлючений Сет Поінт знову протаранив Infiniti, а також Porsche Boxster, що проїжджає по зустрічній смузі, й вантажівка, яка намагалася заблокувати Ford Mustang. Зрештою, він зупинився, але відмовився залишати авто. Свідки стверджували, що він не мав ознак алкогольного сп'яніння, але виглядав нервовим.

У ДТП серйозно пошкоджено п'ять автомобілів, але на щастя обійшлося без серйозних травм. Поліція, яка прибула на місце інциденту, заарештувала Сета Поінта, але потім випустила під заставу в 30 000 доларів. 25 травня справу про напад на людей розглядатимуть у суді.

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