Кроссовер Mitsubishi Outlander отзывают из-за заводского дефекта

В некоторых Mitsubishi Outlander может не работать дисплей информационно-развлекательной системы. С 20 июня 2023 года начнется отзыв автомобилей с потенциальной проблемой.

На кроссовере Mitsubishi Outlander заметили заводской дефект, который усложняет движение задним ходом. Проблема наблюдается на авто, выпущенных с 2022 по 2023 год. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Программная ошибка приводит к тому, что дисплей информационно-развлекательной системы может погаснуть во время движения задним ходом. Из-за этого камера заднего вида не будет передавать изображение.

Впервые дефект заметили в Японии в июле 2022 года. Японский бренд после этого начал расследование и установил, что проблема возникает после определенной последовательности действий.

Если водители будут ехать задним ходом более шести секунд после включения задней передачи менее чем через 40 секунд после загрузки информационно-развлекательной системы, мультимедийный экран может погаснуть. Из-за этого производителю придется отозвать почти 90 тысяч кроссоверов.

Пока неизвестно о каких-либо несчастных случаях или травмах, связанных с этим дефектом. С 20 июня 2023 года начнется отзыв автомобилей с потенциальной проблемой.

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