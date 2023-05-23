Представлен самый дешевый Mercedes-AMG за $1500: у него два колеса и электромотор (фото)

Mercedes-AMG E-Scooter может проехать до 39 км на одном заряде. Электросамокат способен развивать скорость до 19 км/ч и поддерживает синхронизацию со смартфоном.

Mercedes-AMG представили свою самую необычную модель — электрический самокат E-Scooter. Это самый дешевый продукт от спортивного подразделения Mercedes. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Mercedes-AMG E-Scooter создан совместно со швейцарской компанией Micro Mobility Systems. Это еще один шаг в планах Mercedes стать устойчивой мобильной компанией.

Кузов электросамоката окрашен в черный цвет. На нем есть несколько логотипов Mercedes-AMG, которые не дают владельцу забыть, с чем он имеет дело.

Mercedes-AMG E-Scooter оснащен дисплеем, который отображает уровень заряда и скорость Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG E-Scooter имеет дисплей, который отображает уровень заряда и скорость. Подножка изготовлена из противоскользящего покрытия.

Mercedes-AMG E-Scooter оснащен электромотором мощностью 500 Вт (0,68 л.с.). Он питается от аккумуляторной батареей емкостью 450 Вт⋅час.

Электросамокат легко складывается для более удобной транспортировки Фото: Mercedes-Benz

Максимальная скорость электрического самоката составляет 19 км/ч. Модель способна проехать до 39 км в эко-режиме и до 24 км в спортивном режиме на одном заряде. Полная зарядка занимает до 3,5 часа.

Электросамокат поддерживает приложение Micro, которое позволяет синхронизировать транспорт со смартфоном через Bluetooth. Гаджет можно прикрепить к рулю с помощью специального держателя.

Mercedes-AMG E-Scooter позиционируется как легкий прогулочный транспорт для недалеких поездок. Стоимость модели начинается с 1500 долларов.

Ранее Фокус писал, что президент Владимир Зеленский подписал закон, который классифицирует электрические самокаты и моноколеса в Украине как транспортные средства.