В Украине заметили самый дорогой в мире Porsche Cayenne за $375 000 (фото)

Porsche Cayenne Turbo S был доработан подразделением Porsche Exclusive Manufaktur. Спортивный кроссовер оснащен 570-сильным двигателем V8 и способен развить скорость до 284 км/ч.

В Киеве заметили эксклюзивный Porsche Cayenne Turbo S 2015 года. Спортивный кроссовер выполнен в индивидуальной спецификации Porsche Exclusive Manufaktur. Снимки опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Кроссовер окрашен в черный цвет и отличается уникальным оформлением экстерьера. Эмблема Cayenne Turbo S сзади и полосы на решетке радиатора выполнены в лаймовом цвете.

Также на кроссовер установлены необычные пятиспицевые колесные диски с обводкой лаймового цвета. Их дизайн отсылает к классическим моделям Porsche.

Кроссовер изготовлен в эксклюзивной комплектации Фото: instagram.com/topparts_ua

Porsche Cayenne Turbo S оснащен опциональными карбоно-керамическими тормозами. Они позволяют кроссоверу тормозить гораздо эффективнее.

Под капотом установлен 4,8-литровый турбированный двигатель V8 мощностью 570 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Это позволяет кроссоверу разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,1 секунды. Максимальная скорость составляет 284 км/ч.

Стоимость эксклюзивного Porsche Cayenne Turbo S составляет $375 000. Пока это единственный подобный кроссовер, который был замечен в Украине.

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