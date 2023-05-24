Евросоюз вводит еще одно ограничение для российских автомобилистов

Российские водители больше не смогут воспользоваться "Зеленой картой" для в странах ЕС, а также в Швейцарии и Великобритании. Им придется покупать на пунктах пропуска полис приграничного страхования.

В Европейском Союзе с 1 июня 2023 года российские "Зеленые карты" станут недействительными. РФ также вводит подобные ограничения для европейских стран. Об этом рассказали на сайте Interfax.

"Зеленая карта" является международным договором о страховании автогражданской ответственности. В эту систему входили 48 стран, в том числе и Украина, но уже с 1 июня Россия будет исключена.

Российский союз автостраховщиков прекращает действие двусторонних соглашений с бюро/союзами автостраховщиков государств Европейского экономического пространства, а также Швейцарии и Великобритании. До 1 июня "Зеленые карты" будут работать в обычном порядке.

Для поездок по странам ЕС, Швейцарии и Великобритании после 31 мая 2023 года российским водителям придется покупать на пунктах пропуска полис приграничного страхования соответствующей страны. Такое ограничение будет действовать и для поездок по России.

Ранее Фокус сообщал, что в России всех владельцев автомобилей Mercedes-Benz лишили возможности пользоваться телематическим сервисом Mercedes me ID.