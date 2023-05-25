Карбоновый корпус и автопилот: презентована самая быстрая и дорогая Honda в истории (фото)

Самолет HondaJet прошел основательную модернизацию. Бизнес-джету увеличили запас хода, он получил новые двигатели и инновационный автопилот.

В Швейцарии представлена новая HondaJet Elite II. Третье поколение компактного бизнес-джета уже сертифицировано в США и поступит в производство с конца 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт Honda.

Бизнес-джет стоит от $6,95 миллионов Фото: Honda

Самолет HondaJet Elite II прошел основательную модернизацию. У него по-прежнему фюзеляж из карбона и других композитных материалов и алюминиевое крыло, но аэродинамика улучшена, а масса выросла на 91 кг за счет увеличенного запаса топлива. Теперь HondaJet может пролететь 2865 км без дозаправки и это рекорд в классе.

HondaJet Elite II называют не только самым "дальнобойным", но и самым быстрым самолетом в классе. Пара новых реактивных двигателей GE Honda HF120 обеспечивают крейсерскую скорость в 782 км/ч. Естественно, это быстрейшая Honda в истории.

Самолет оснастили инновационным автопилотом Фото: Honda

Новая HondaJet Elite II получила современную авионику Garmin G3000, а также инновационный автопилот с функцией автоматической экстренной посадки.

Салон HondaJet Elite II рассчитан на 6-7 пассажиров, также предусмотрен багажник объемом 1756 л. На выбор предложены два варианта отделки салона (цвета оникса или стали), но в любом случае установлены поворотные кресла, раскладные столы и уборная.

Салон HondaJet рассчитан на 6-7 пассажиров Фото: Honda

Цена HondaJet Elite II стартует с 6,95 миллионов долларов, то есть это еще и самая дорогая Honda.

Ранее Фокус сообщал, что у Honda Accord появилась сверхэкономичная версия с расходом менее 5 л на 100 км.

Также мы писали, что Honda показала недорогой электрокроссовер для Европы с запасом хода свыше 400 км.