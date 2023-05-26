Роскошный кроссовер Bentley превратили в идеальное авто для пастухов (фото)

Bentley Bentayga S "Bentley" представили на фестивале собак Goodwoof. Кроссовер отличается необычным окрасом кузова, который был выбран не случайно.

Bentley представили необычную версию для роскошного кроссовера Bentley Bentayga S. Спецверсия "Bentley" отличается необычным окрасом кузова. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Bentley Bentayga S "Bentley" представили на фестивале собак Goodwoof. Окрас кузова имитирует собаку породы бордер-колли, которая известна своими способностями вести за собой стадо овец.

Окрас создан с помощью пленки, которую можно легко снять. Ее вид повторяет шерстный покров собаки.

Пленка повторяет шерстный покров собаки породы бордер-колли Фото: Bentley

Название специальной версии не является каламбуром. Дело в том, что Бентли довольно распространенная кличка для собак в Великобритании.

Бентли является распространенной кличкой для собак в Великобритании Фото: Bentley

Владельцы собак с кличкой Бентли получили бесплатный пропуск на мероприятие VIP Car Bark. Также такой статус получали все владельцы автомобилей Bentley.

Всего на фестивале Goodwoof удалось собрать 8000 собак и их владельцев. Мероприятие длилось два дня и во время его проведения удалось собрать сотни тысяч долларов на благотворительность.

Bentley Bentayga S "Bentley" привлек внимание многих посетителей фестиваля Фото: Bentley

Ранее Фокус сообщал, что в Великобритании на продажу за 94 200 долларов выставили уникальный седан Bentley Mulsanne, который принадлежал королю Чарльзу III.