Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Королевская роскошь: на продажу выставили люксовый Bentley Чарльза III (видео)

Bentley, Bentley Mulsanne, Король, Чарльз III, Король Чарльз IIII, Король Великобритании, Король Карл, Карл III, Авто
Фото: autotrader.co.uk | Bentley Mulsanne проехал всего 53 559 км

Bentley Mulsanne был одним из любимых автомобилей Чарльза III среди всего автопарка Королевского двора. Король Великобритании часто ездил на авто в рабочих поездках.

Related video

В Великобритании на продажу за 94 200 долларов выставили уникальный седан Bentley Mulsanne. Автомобиль ранее принадлежал королю Чарльзу III. Подробности об авто сообщили на сайте AutoTrader.

Bentley Mulsanne 2013 года выпуска сейчас принадлежит компании John Holland Sales. Автомобиль был изготовлен для Королевского двора Великобритании.

Седан выполнен в цвете Dark Sapphire, который выбрал сам король. В качестве подтверждения в объявлении есть снимок Чарльза III с этим авто.

Король Чарльз III и Bentley Mulsanne Fullscreen
Цвет для Bentley Mulsanne выбрал сам король
Фото: autotrader.co.uk

Bentley Mulsanne оснащен 6,75-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 512 л.с. и 1020 Нм крутящего момента. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

Bentley Mulsanne короля Чарльза III Fullscreen
Bentley Mulsanne был изготовлен для Королевского двора Великобритании
Фото: autotrader.co.uk

Максимальная скорость авто составляет чуть менее 300 км/ч. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,3 секунды.

Важно
Роскошный внедорожник короля Карла ІІІ продали по цене бюджетной Skoda Fabia (фото)
Роскошный внедорожник короля Карла ІІІ продали по цене бюджетной Skoda Fabia (фото)

Bentley Mulsanne оснащен цифровым телевидением, столами для пикника и задними складными зеркалами в потолке. Для приватности предусмотрены шторки с электрорегулировкой.

Bentley Mulsanne короля Чарльза III Fullscreen
Bentley Mulsanne имеет богатое оснащение
Фото: autotrader.co.uk

Пробег автомобиля составляет 53 559 км. Автомобиль обладает отличным состоянием и не имеет повреждений.

Ранее Фокус рассказал, что в Великобритании на аукционе Bonhams продали классический Land Rover 1968 года, который принадлежал королеве Елизавете II.