Королевская роскошь: на продажу выставили люксовый Bentley Чарльза III (видео)

Bentley Mulsanne был одним из любимых автомобилей Чарльза III среди всего автопарка Королевского двора. Король Великобритании часто ездил на авто в рабочих поездках.

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В Великобритании на продажу за 94 200 долларов выставили уникальный седан Bentley Mulsanne. Автомобиль ранее принадлежал королю Чарльзу III. Подробности об авто сообщили на сайте AutoTrader.

Bentley Mulsanne 2013 года выпуска сейчас принадлежит компании John Holland Sales. Автомобиль был изготовлен для Королевского двора Великобритании.

Седан выполнен в цвете Dark Sapphire, который выбрал сам король. В качестве подтверждения в объявлении есть снимок Чарльза III с этим авто.

Цвет для Bentley Mulsanne выбрал сам король Фото: autotrader.co.uk

Bentley Mulsanne оснащен 6,75-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 512 л.с. и 1020 Нм крутящего момента. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

Bentley Mulsanne был изготовлен для Королевского двора Великобритании Фото: autotrader.co.uk

Максимальная скорость авто составляет чуть менее 300 км/ч. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,3 секунды.

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Bentley Mulsanne оснащен цифровым телевидением, столами для пикника и задними складными зеркалами в потолке. Для приватности предусмотрены шторки с электрорегулировкой.

Bentley Mulsanne имеет богатое оснащение Фото: autotrader.co.uk

Пробег автомобиля составляет 53 559 км. Автомобиль обладает отличным состоянием и не имеет повреждений.

Ранее Фокус рассказал, что в Великобритании на аукционе Bonhams продали классический Land Rover 1968 года, который принадлежал королеве Елизавете II.