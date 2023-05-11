Королівська розкіш: на продаж виставили люксовий Bentley Чарльза ІІІ (відео)

Bentley Mulsanne був одним з улюблених автомобілів Чарльза III серед усього автопарку Королівського двору. Король Великої Британії часто їздив на цьому авто у робочих поїздках.

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У Великій Британії на продаж за 94 200 доларів виставили унікальний седан Bentley Mulsanne. Автомобіль раніше належав королю Чарльзу III. Подробиці про авто повідомили на сайті AutoTrader.

Bentley Mulsanne 2013 року випуску зараз належить компанії John Holland Sales. Автомобіль був виготовлений для королівського двору Великої Британії.

Седан виконаний у кольорі Dark Sapphire, який вибрав сам король. Для підтвердження в оголошенні є знімок Чарльза III з цим авто.

Колір для Bentley Mulsanne вибрав сам король Фото: autotrader.co.uk

Bentley Mulsanne оснащений 6,75-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 512 к.с. і 1020 Нм крутного моменту. Він працює у парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

Bentley Mulsanne був виготовлений для Королівського двору Великої Британії Фото: autotrader.co.uk

Максимальна швидкість авто становить трохи менше ніж 300 км/год. Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,3 секунди.

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Bentley Mulsanne оснащений цифровим телебаченням, столами для пікніка та задніми складними дзеркалами у стелі. Для приватності передбачені шторки з електрорегулюванням.

Bentley Mulsanne має багате оснащення Фото: autotrader.co.uk

Пробіг автомобіля складає 53 559 км. Автомобіль має відмінний стан і не має пошкоджень.

Раніше Фокус розповів, що у Великій Британії на аукціоні Bonhams продали класичний Land Rover 1968 року, який належав королеві Єлизаветі II.