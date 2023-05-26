В Украине создали яркое купе "Перемога" на базе современного спорткара Mercedes (фото)

Купе "Перемога" получило необычный дизайн в ретро-стиле и силовую установку от Mercedes-Benz CL550. Эффектный автомобиль доступен для заказа по цене от 25 тысяч долларов без учета "донора".

Украинское тюнинг-ателье Specautotuning создало уникальное купе в ретро-стиле под названием "Перемога". Автомобиль основан на спорткаре Mercedes-Benz CL550 (C216). Об этом сообщили на сайте ТопЖир.

Дизайн автомобиля вдохновлен советской моделью ГАЗ-М-20 "Победа". "Перемога" отличается плавными линиями кузова и современными деталями.

Купе получило плавные линии кузова Фото: Specautotuning

Кузов купе окрасили в синий и белый цвета. Спереди расположены хромированная решетка радиатора и круглые фары.

Работа над созданием проекта началась более трех лет назад. Производство авто налажено в Бучанском районе.

В основе купе лежит спорткар Mercedes-Benz CL550 в кузове C216. От "донора" сохранился полностью оригинальный интерьер.

Интерьер остался без изменений Фото: Specautotuning

Под капотом расположен 5,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 382 л.с. и 530 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

Эксклюзивный автомобиль доступен для заказа. Стоимость авто составляет от 25 тысяч долларов без учета "донора".

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