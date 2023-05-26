Британцы назвали лучшие подержанные кроссоверы стоимостью до $20 000 (фото)
В рейтинг вошли 10 кроссоверов до $20 000, которые имеют множество преимуществ перед другими моделями. На эти автомобили стоит обратить внимание.
Британские эксперты назвали 10 лучших подержанных семейных кроссоверов по цене до $20 000. В рейтинг вошли только модели в возрасте до 8 лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Среди кроссоверов есть множество моделей, которые подходят для разных покупателей. Выбрать подходящий автомобиль с пробегом не так и просто, но эксперты решили упростить эту задачу.
Эксперты протестировали десятки подержанных семейных кроссоверов с пробегом, чтобы рассказать об их преимуществах и недостатках. Они выделили 10 моделей, на которые по их мнению стоит обратить внимание.
ТОП-10 лучших подержанных кроссоверов до $20 000:
10. Nissan Qashqai
Nissan Qashqai остается популярным выбором для тех, кому нужен недорогой и вместительный кроссовер с богатым оснащением. Также модель привлекает низким расходом топлива.
Плюсы:
- хорошая шумоизоляция;
- богатое оснащение;
- низкий расход топлива.
Минусы:
- низкая надежность;
- жесткая подвеска;
- плохой задний обзор.
9. Renault Kadjar
Renault Kadjar разделяет платформу с Nissan Qashqai, но предлагает больше преимуществ. Среди них вместительный багажник и тихая работа двигателей.
Плюсы:
- просторный салон;
- вместительный багажник;
- тихая работа двигателей.
Минусы:
- низкое качество сборки;
- плохая плавность работы тормозов;
- жесткая подвеска.
8. Audi Q3
Audi Q3 отличается от похожих моделей Volkswagen AG качественным интерьером и более мощными двигателями. Помимо этого кроссовер доступен в большом количестве комплектаций на выбор.
Плюсы:
- высокое качество сборки;
- плавная работа двигателя;
- качественный салон.
Минусы:
- мало места внутри;
- неудобные сиденья;
- жесткая подвеска.
7. Toyota C-HR
Toyota C-HR оказался довольно приятным в управлении кроссовером. Также модель предлагает широкий список оснащения.
Плюсы:
- плавная работа двигателя;
- богатое оснащение;
- высокое качество сборки.
Минусы:
- шумные двигатели;
- мало места внутри;
- устаревшая информационно-развлекательная система.
6. Hyundai Tucson
Hyundai Tucson предлагает множество преимуществ за невысокую стоимость. В средние комплектации входят задние датчики парковки, подогрев передних сидений и климат-контроль.
Плюсы:
- расширенная гарантия;
- богатое оснащение;
- низкая стоимость.
Минусы:
- дешевые материалы в салоне;
- жесткая подвеска;
- высокий расход топлива.
5. Kia Sportage
Kia Sportage приятно удивил экспертов своей надежностью. Также модель предлагает просторный салон и приятное управление.
Плюсы:
- просторный салон;
- низкая стоимость;
- приятное управление.
Минусы:
- шумные двигатели;
- жесткая подвеска;
- отсутствие автоматического экстренного торможения на некоторых версиях.
4. BMW X1
BMW X1 предлагает приятное управление и удобную информационно-развлекательную систему. Главным недостатком модели является ее высокая стоимость.
Плюсы:
- приятное управление;
- качественный салон;
- много места внутри.
Минусы:
- плохая шумоизоляция;
- высокая стоимость.
3. Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan во многом является образцом для других семейных кроссоверов. Это практичный автомобиль с богатым оснащением.
Плюсы:
- приятное управление;
- хорошая сборка;
- богатое оснащение.
Минусы:
- мало места для задних пассажиров (в версии Allspace);
- скучный дизайн.
2. Seat Ateca
Seat Ateca предлагает лучшую управляемость в своем классе. Помимо этого кроссовер обладает одним из самых вместительных багажников в сегменте.
Плюсы:
- просторный салон;
- приятное управление;
- вместительный багажник.
Минусы:
- мало настроек для сидений;
- дешевые материалы в интерьере;
- высокий уровень вредных выбросов.
1. Skoda Karoq
Skoda Karoq во многом похож на Seat Ateca, но имеет более высокий уровень практичности и комфортную подвеску. Также плюсом модели является ее салон с богатым оснащением.
Плюсы:
- просторный салон;
- комфортная подвеска;
- мощные двигатели.
Минусы:
- слишком мягкая подвеска;
- высокий расход топлива;
- неудобные сиденья.
Ранее Фокус рассказал, что британские эксперты назвали 10 лучших гибридных автомобилей.