Разделы
Материалы
Авто

Британцы назвали лучшие подержанные кроссоверы стоимостью до $20 000 (фото)

Фото: Hyundai | Эксперты похвалили Hyundai Tucson за богатое оснащение при низкой стоимости модели

В рейтинг вошли 10 кроссоверов до $20 000, которые имеют множество преимуществ перед другими моделями. На эти автомобили стоит обратить внимание.

Британские эксперты назвали 10 лучших подержанных семейных кроссоверов по цене до $20 000. В рейтинг вошли только модели в возрасте до 8 лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Среди кроссоверов есть множество моделей, которые подходят для разных покупателей. Выбрать подходящий автомобиль с пробегом не так и просто, но эксперты решили упростить эту задачу.

Эксперты протестировали десятки подержанных семейных кроссоверов с пробегом, чтобы рассказать об их преимуществах и недостатках. Они выделили 10 моделей, на которые по их мнению стоит обратить внимание.

ТОП-10 лучших подержанных кроссоверов до $20 000:

10. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai подходит для тех, кому нужен недорогой и вместительный кроссовер
Фото: Nissan

Nissan Qashqai остается популярным выбором для тех, кому нужен недорогой и вместительный кроссовер с богатым оснащением. Также модель привлекает низким расходом топлива.

Плюсы:

  • хорошая шумоизоляция;
  • богатое оснащение;
  • низкий расход топлива.

Минусы:

  • низкая надежность;
  • жесткая подвеска;
  • плохой задний обзор.

9. Renault Kadjar

Renault Kadjar просторнее, чем Nissan Qashqai
Фото: Renault

Renault Kadjar разделяет платформу с Nissan Qashqai, но предлагает больше преимуществ. Среди них вместительный багажник и тихая работа двигателей.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • вместительный багажник;
  • тихая работа двигателей.

Минусы:

  • низкое качество сборки;
  • плохая плавность работы тормозов;
  • жесткая подвеска.

8. Audi Q3

Audi Q3 отличается высоким качеством сборки и премиальным интерьером
Фото: Audi

Audi Q3 отличается от похожих моделей Volkswagen AG качественным интерьером и более мощными двигателями. Помимо этого кроссовер доступен в большом количестве комплектаций на выбор.

Плюсы:

  • высокое качество сборки;
  • плавная работа двигателя;
  • качественный салон.

Минусы:

  • мало места внутри;
  • неудобные сиденья;
  • жесткая подвеска.

7. Toyota C-HR

Toyota C-HR имеет приятное управление
Фото: Toyota

Toyota C-HR оказался довольно приятным в управлении кроссовером. Также модель предлагает широкий список оснащения.

Плюсы:

  • плавная работа двигателя;
  • богатое оснащение;
  • высокое качество сборки.

Минусы:

  • шумные двигатели;
  • мало места внутри;
  • устаревшая информационно-развлекательная система.

6. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson предлагает богатое оснащение
Фото: Hyundai

Hyundai Tucson предлагает множество преимуществ за невысокую стоимость. В средние комплектации входят задние датчики парковки, подогрев передних сидений и климат-контроль.

Плюсы:

  • расширенная гарантия;
  • богатое оснащение;
  • низкая стоимость.

Минусы:

  • дешевые материалы в салоне;
  • жесткая подвеска;
  • высокий расход топлива.

5. Kia Sportage

Kia Sportage является дешевым и надежным кроссовером
Фото: Kia

Kia Sportage приятно удивил экспертов своей надежностью. Также модель предлагает просторный салон и приятное управление.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • низкая стоимость;
  • приятное управление.

Минусы:

  • шумные двигатели;
  • жесткая подвеска;
  • отсутствие автоматического экстренного торможения на некоторых версиях.

4. BMW X1

BMW X1 обладает приятным управлением
Фото: BMW

BMW X1 предлагает приятное управление и удобную информационно-развлекательную систему. Главным недостатком модели является ее высокая стоимость.

Плюсы:

  • приятное управление;
  • качественный салон;
  • много места внутри.

Минусы:

  • плохая шумоизоляция;
  • высокая стоимость.

3. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan отличается богатым оснащением
Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan во многом является образцом для других семейных кроссоверов. Это практичный автомобиль с богатым оснащением.

Плюсы:

  • приятное управление;
  • хорошая сборка;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • мало места для задних пассажиров (в версии Allspace);
  • скучный дизайн.

2. Seat Ateca

Seat Ateca обладает лучшей управляемостью в своем классе
Фото: SEAT

Seat Ateca предлагает лучшую управляемость в своем классе. Помимо этого кроссовер обладает одним из самых вместительных багажников в сегменте.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • приятное управление;
  • вместительный багажник.

Минусы:

  • мало настроек для сидений;
  • дешевые материалы в интерьере;
  • высокий уровень вредных выбросов.

1. Skoda Karoq

Skoda Karoq имеет множество преимуществ перед конкурентами
Фото: Skoda

Skoda Karoq во многом похож на Seat Ateca, но имеет более высокий уровень практичности и комфортную подвеску. Также плюсом модели является ее салон с богатым оснащением.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • комфортная подвеска;
  • мощные двигатели.

Минусы:

  • слишком мягкая подвеска;
  • высокий расход топлива;
  • неудобные сиденья.

Ранее Фокус рассказал, что британские эксперты назвали 10 лучших гибридных автомобилей.