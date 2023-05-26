Пикап Volkswagen Amarok получил экстремальную версию для серьезного бездорожья (фото)

Volkswagen Amarok The Beast 2.0 подготовлен для самых суровых условий. Пикап стал на 150 миллиметров выше стандартной модели и оснащен 33-дюймовыми шинами.

Тюнинг-ателье Delta4x4 представило новый пакет доработок для Volkswagen Amarok. Пикап получил название The Beast 2.0 и подготовлен для серьезного бездорожья. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Доработанный пикап стал на 150 миллиметров выше Фото: Delta4x4

После доработок Volkswagen Amarok стал на 150 миллиметров выше стандартной модели. Пикап оснастили 33-дюймовыми внедорожными шинами BF Goodrich с 18-дюймовыми дисками. В Delta4x4 заявили, что опционально на авто можно установить и 35-дюймовые шины.

На пикап установили 33-дюймовые внедорожные шины Фото: Delta4x4

Также пикап получил расширители колесных арок из полиуретана. Благодаря этому ширина авто увеличилась на 120 мм.

Изменения включают и новые боковые подножки, а также измененную решетку радиатора. Спереди установлены дополнительные световые элементы PIAA.

В Delta4x4 поделились ценами за тюнинг-пакет. За увеличение высоты подвески и кузова придется заплатить 4508 долларов, а за новые колесные диски и шины — 3100 долларов. Расширители колесных арок обойдутся еще в 1900 долларов. Боковые подножки стоят 750 долларов, а дополнительные световые элементы PIAA — 640 долларов.

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