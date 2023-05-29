Самый доступный электромобиль Volvo случайно рассекретили до премьеры (фото)

Новый Volvo EX30 — компактный электрический кроссовер длиной около 4,2-4,3 м. Электрокар предложат в версиях мощностью до 428 л. с., а его запас хода превысит 480 км.

В интернет попали фото Volvo EX30. Компактный электрический кроссовер презентуют 7 июня. Снимки опубликовал сайт Altomelbil.

Электромобиль Volvo EX30 2024 рассекретили случайно – он оказался в онлайн-конфигураторе моделей шведской марки. Кроме того, появился и официальный тизер авто.

Volvo EX30 рассекретили в онлайн-конфигураторе

Снимки подтвердили истинность патентных изображений Volvo EX30, ранее попавших в интернет. Дизайн кроссовера выполнен в новом стиле марки. У авто длинный капот и тоненькие фары.

В интернет попало фото Volvo EX30

Новый Volvo EX30 станет самым доступным электрокаром шведской марки. Авто длиной 4,2-4,3 м построят на платформе SEA, которую также использует электрокроссовер Smart #1.

Ранее Volvo EX30 показали на патентных изображениях Фото: cochespias.net Фото: cochespias.net

Ожидается, что, как и Smart, электромобиль Volvo EX30 будет доступен в 272-сильной заднеприводной и 428-сильной полноприводной версиях. Батарея на 66 кВт∙ч обеспечит запас хода свыше 480 км.

Сам шведский автопроизводитель называет Volvo EX30 своей самой экологически чистой моделью. У нее не только нет выхлопа, но и сборочное предприятие использует электроэнергию полученную из возобновляемых источников. К тому же, в конструкции активно использованы материалы, полученные путем вторичной переработки.

В отделке салона использована джинсовая ткань Фото: Volvo

Внутренняя отделка авто весьма интересная – там используют лен, джинсовую ткань и шерсть, а также переработанный полиэстер.

Ранее Фокус сообщал, что на европейский рынок выйдет недорогой электрокроссовер от Geely и Volvo.

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