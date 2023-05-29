Toyota RAV4 проехала почти 2000 км на электротяге благодаря инновационной дороге (видео)

Кроссовер дополнительно не заряжали во время заезда. Заряд аккумулятора пополнялся только за счет беспроводной зарядки от дороги.

Стартап Electreon установил новый рекорд по дальности хода на электротяге для гибридных авто. Это удалось благодаря инновационной дороге с подзарядкой. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Electreon разрабатывают дорогу, которая может заряжать аккумуляторные батареи автомобилей во время движения. Для испытаний выбрали популярный гибридный кроссовер Toyota RAV4 PHEV.

Кроссовер ездил по закрытому испытательному треку более 100 часов. В итоге ему удалось проехать 1 925 км только на электротяге.

Автомобиль делал несколько остановок во время установки рекорда. Это было необходимо для смены водителей. Всего в установке рекорда участвовали 55 пилотов.

Кроссовер дополнительно не заряжали во время заезда. Заряд аккумулятора пополнялся только от дороги.

На Toyota RAV4 PHEV установлена аккумуляторная батарея емкостью 18 кВт⋅ч. Дорога с беспроводной зарядкой снижает требования к размеру батареи, поэтому эта модель стала идеальным кандидатом.

Также в марте Electreon подписали соглашение с Toyota и DENSO. Компании планируют создать технологию беспроводной зарядки для новых автомобилей.

Ранее Фокус рассказал, что немецкий стартап E.volution GmbH презентовал электромобиль Space, который рассчитан на 50 лет эксплуатации.