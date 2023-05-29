Автомобиль с первой 24-часовой гонки в Ле-Мане продали по цене частного самолета (фото)

Bentley 3 Litre обладает невероятной историей в гонках, которая сделала его еще дороже. Автомобиль долгие годы считался утерянным и простоял в гараже более трех десятилетий.

Британский коллекционер выкупил давно утерянный раритетный автомобиль Bentley 3 Litre 1922 года выпуска. За авто выручили более 3,7 млн долларов, как за легкий частный самолет. Об этом рассказали на сайте Kidston.

История берет свое начало с далекого 1922 года. Тогда британский гонщик Джон Дафф за рулем Bentley 3 Litre установил несколько рекордов во время гонки на выносливость Double Twelve Hour Record в Бруклендсе.

Bentley 3 Litre стал первым автомобилем, участвовавшим в 24-часовой гонке в Ле-Мане Фото: Goodwood

Позже Дафф обратился к Bentley, чтобы создать новый болид для 24-часовой гонки в Ле-Мане. Тогда в компании ответили, что ни один автомобиль не сможет выдержать такой нагрузки, но гонщик смог убедить владельца авто взять его на соревнования.

Первая 24-часовая гонка в Ле-Мане оказалась невероятно суровой. Bentley 3 Litre проигрывал конкурентам из-за отсутствия передних тормозов, но был очень быстрым на прямых.

Во время заезда топливный бак автомобиля был пробит камнем. После этого команде механиков понадобилось два с половиной часа, чтобы устранить неисправность. В итоге Bentley 3 Litre финишировал на четвертом месте в этой гонке.

В 1924 году Bentley 3 Litre смог одержать победу в 24-часовой гонке в Ле-Мане. Это удалось, в частности, благодаря передним тормозам, которые позволили автомобилю тормозить гораздо эффективнее.

Позже этот Bentley 3 Litre выполнял роль эвакуатора для других гоночных авто. В конце 40-х годов его модернизировали в универсал, а затем он перешел во владение женщины, которая ездила на авто вместе со своими собаками.

Автомобиль побеждал в 24-часовой гонке в Ле-Мане в 1924 году Фото: Kidston.com

Женщина более трех десятилетий хранила уникальный автомобиль у себя в гараже, не подозревая о его ценности. В 97 лет она решила продать это авто и связалась с владельцем автомобильного музея. Он удивился, когда проверил номера шасси и двигателя.

Bentley 3 Litre долгие годы считался утерянным Фото: Kidston.com

Долгие годы этот Bentley 3 Litre считался утерянным. После перепродажи автомобиль восстановили до исходного состояние и выставили на повторную продажу. Тогда его и купил британский коллекционер, который пожелал остаться анонимным.

Bentley 3 Litre оснащен 3,0-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем мощностью 71 л.с. Он работал в паре с четырехступенчатой коробкой передач. Автомобиль был способен развивать скорость до 161 км/ч.

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