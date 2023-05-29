Гоночная легенда: редчайший спорткар Porsche продают за 9 миллионов евро (фото)

Porsche 962C — успешная гоночная модель 80-х, выигравшая практически все важнейшие соревнования. Легкий 780-сильный спорткар способен развить 365 км/ч.

Во Франции на аукцион RM Sotheby’s выставили Porsche 962C 1985 года. За легендарный спорткар планируют выручить до 9 миллионов евро. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

Спорткар способен развить 365 км/ч Фото: RM Sotheby's

Столь высокая цена обусловлена спортивными достижениями Porsche 962 – это один из самых гоночных автомобилей в истории. Сверхскоростные спорткары в 1985 и 1986 году выигрывали чемпионат мира по гонкам на выносливость и трижды (в 1986, 1987 и 1994 годах) побеждали в знаменитой круглосуточной гонке "24 часа Ле-Мана".

Автомобиль стал самым быстрым в квалификации гонки "24 часа Ле-Мана" Фото: RM Sotheby's

Всего выпущено только шесть Porsche 962. Конкретно этот автомобиль выступал в гонках с 1985 по 1988 годы. Он выиграл гонку в ЮАР и квалификацию в Ле-Мане, а также занимал призовые места еще в пяти соревнованиях. На нем выступали знаменитые гонщики Дерек Белл, Жаки Икс, Йохен Масс и Ганс Штук.

С 1989 года Porsche 962 пребывает в частных коллекциях и увидеть ее можно на различных автошоу. В 2018 году Porsche 962 машина прошла реставрацию.

В 2018 году Porsche 962C отреставрировали Фото: RM Sotheby's

Porsche 962 оснащен 3,0-литровой оппозитной шестеркой с турбонаддувом мощностью 780 л. с. Легкое (900 кг) авто разгоняется до 100 км/ч за 3,6 с и может развить 365 км/ч.

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