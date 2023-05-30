Toyota показала необычный спортивный седан с водородным двигателем (видео)
Спортивный седан получил множество визуальных улучшений в сравнении со стандартной моделью. Toyota Mirai Sport может получить серийную версию.
На гонке Super Taikyu Fuji 24 Hours в Японии Toyota показала необычный концепт Mirai Sport. Это спортивная версия водородного седана, который доступен в некоторых странах с 2020 года. Об этом рассказали на сайте Carscoops.
Toyota Mirai Sport отличается кузовным обвесом, новыми колесными дисками и уникальным окрасом. Большую решетку радиатора заменили на более компактную. Между фарами появилась черная накладка.
Сзади появился массивный диффузор глянцевого черного цвета. На крышке багажника установлен небольшой спойлер.
Toyota Mirai Sport оснастили 21-дюймовыми колесными дисками. Они обуты в шины Michelin Pilot Sport S размером 245/40R21.
Седан оснащен электромотором мощностью 185 л.с. и крутящим моментом 300 Нм. Запас хода составляет до 647 км на одном заряде.
Цены на стандартную Toyota Mirai в Японии начинается с 50 639 долларов. Серийная версия спортивной модели будет стоить еще дороже.
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