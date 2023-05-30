Toyota показала необычный спортивный седан с водородным двигателем (видео)

Спортивный седан получил множество визуальных улучшений в сравнении со стандартной моделью. Toyota Mirai Sport может получить серийную версию.

На гонке Super Taikyu Fuji 24 Hours в Японии Toyota показала необычный концепт Mirai Sport. Это спортивная версия водородного седана, который доступен в некоторых странах с 2020 года. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Toyota Mirai Sport отличается кузовным обвесом, новыми колесными дисками и уникальным окрасом. Большую решетку радиатора заменили на более компактную. Между фарами появилась черная накладка.

Сзади появился массивный диффузор глянцевого черного цвета. На крышке багажника установлен небольшой спойлер.

Сзади появился спойлер и массивный диффузор Фото: Скриншот

Toyota Mirai Sport оснастили 21-дюймовыми колесными дисками. Они обуты в шины Michelin Pilot Sport S размером 245/40R21.

На авто установили 21-дюймовые колесные диски Фото: Скриншот

Седан оснащен электромотором мощностью 185 л.с. и крутящим моментом 300 Нм. Запас хода составляет до 647 км на одном заряде.

Цены на стандартную Toyota Mirai в Японии начинается с 50 639 долларов. Серийная версия спортивной модели будет стоить еще дороже.

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