Renault показали экстремальный суперкар для гонок на выносливость (фото)

Alpine LMDh получил стремительный дизайн и продвинутую аэродинамику. Гиперкар оснастят гибридной силовой установкой мощностью до 670 л.с.

Alpine, дочерняя компания Renault, показала трековый гиперкар LMDh. Модель создана для гонок на выносливость и будет представлена 9 июня на "24 часа Ле-Мана". Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Alpine LMDh примет участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость в следующем году и заменит модель LMP1. Он участвовал в соревнованиях в классе гиперкаров с момента запуска серии.

Спереди установлены необычные фары и заостренная форма кузова. Между фарами разместилась светодиодная полоса, которая огибает переднюю часть кузова.

Спереди разместилась светодиодная полоса, которая объединяет фары Фото: Alpine

На фото можно увидеть новую сине-черную окраску и колесные диски с центральной блокировкой. Они обуты в гоночные шины.

Также Alpine LMDh оснастят дополнительными фарами дальнего света. Передний бампер имеет множество вырезов для охлаждения двигателя и продвинутой аэродинамики.

Гиперкар построят на шасси, созданном ORECA. В разработке LMDh принимали участие инженеры из команды Alpine Formula 1.

Известно, что Alpine LMDh получит гибридную силовую установку с максимальной мощностью до 670 л.с. Гиперкар сможет развивать скорость свыше 350 км/ч, а максимальная прижимная сила составит более 500 кг.

Ранее Фокус писал, что итальянский автопроизводитель Isotta Fraschini показал гибридный болид для 24-часовой гонки в Ле-Мане 2023 года.