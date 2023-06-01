Море карбона и 780 сил: представлен самый быстрый кроссовер Audi (фото)

Audi RS Q8 получил множество внешних и внутренних доработок. Заряженный кроссовер способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,3 секунды и развивать скорость до 320 км/ч.

Тюнинг-ателье Mansory представило пакет доработок для Audi RS Q8. Заряженный кроссовер получил новый кузовной обвес и улучшенный двигатель. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Кузов Audi RS Q8 окрасили в зеленый цвет. Сверху появилась желтая декоративная полоса по всей длине кузова.

Капот, боковые зеркала заднего вида, спойлер, сплиттер и множество других кузовных деталей выполнены из карбона. Также автомобиль получил новые выхлопные патрубки и диффузор.

Сзади появились новые выхлопные патрубки и диффузор Фото: Mansory

На авто можно найти множество новых воздухозаборников. Все они функциональны и помогают охлаждать двигатель и тормоза.

Изменения не заканчиваются на экстерьере. В интерьере также появилось множество новых элементов из карбона. Кнопку запуска двигателя перенесли на потолок.

В салоне появилось множество новых элементов из карбона Фото: Mansory Кнопку запуска двигателя перенесли на потолок Фото: Mansory

Audi RS Q8 от Mansory оснащен 4,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 780 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,3 секунды, а максимальная скорость составляет 320 км/ч.

Этот пакет доработок был выполнен в единственном экземпляре для неназванного клиента. Стоимость тюнинга не раскрывается.

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